WM-Party in Buenos Aires: Fan springt von Brücke auf Bus und stürzt zu Boden – Parade abgebrochen

Alle wollten am Dienstagmorgen (Ortszeit) einen Blick auf das argentinische Team werfen. Bei 30 Grad und praller Sonne versammelten sich in Buenos Aires nach Angaben der Stadtverwaltung mehr als vier Millionen Menschen um der Weltmeister-Parade mit Superstar Lionel Messi beizuwohnen. In der Stadt Buenos Aires wohnen etwa drei Millionen Menschen, im gesamten Ballungsgebiet sind es 13 Millionen.