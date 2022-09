Luxemburg: Fanny sorgt als «Happiness Officer» für Freude am Arbeiten

Gründlichkeit und Selbstreflektion wurden ihr quasi in die Wiege gelegt: Fanny Schlesser ist die Tochter eines Bankiers und einer Psychologin. Nicht zuletzt darum ist sie dort, wo sie heute ist. Der Begriff «Happiness Officer» ließe sich am ehesten mit «Verantwortliche/r für Wohlbefinden» übersetzen. Das Berufsfeld entstand in den 2000er Jahren in den Vereinigten Staaten und verbreitete sich dann im Ausland. «Die Bank entschied sich Anfang 2020, gerade vor Beginn der Krise, diese Stelle zu schaffen», erklärt die junge Frau. Laut Fanny schafft ihr Job eine «Win-win-Situation, von der Raiffeisen und seine Mitarbeiter enorm profitieren».

Aber was genau tut denn ein Happiness Officer? «Freude beim Arbeiten steigern», sagt Fanny. Die Pandemie fungierte in ihrem Job als Booster, sie kümmerte sich darum, die Verbindung zwischen den Mitarbeitern in Präsenz und Homeoffice aufrechtzuerhalten. Recht bald nach den Einschränkungen hat sie ein Kickerturnier oder Gewinnspiele organisiert, ebenso Grillfeste und Team-Buildings innerhalb verschiedener Abteilungen. «Am ersten Montag des Monats bekommen die Angestellten ein kleines Geschenk,» erklärt sie. «Wir haben außerdem einen Gemeinschaftsgarten angelegt, wo sich Angestellte und Mitarbeiter der Geschäftsführung treffen.»

Crêpes von der Geschäftsführung für die Angestellten

Raiffeisen versichert, dass alle Angestellten, ob in der Zentrale oder in den jeweiligen Filialen, von den Maßnahmen des Happiness Officers profitierten. «Es kam schon vor, dass Mitglieder der Geschäftsführung für Mitarbeiter Crêpes gebacken und serviert haben», erzählt Fanny Schlesser amüsiert. Außerdem habe gerade eine interne Studie die Zufriedenheit der Mitarbeiter bestätigt. Das sei jedoch nicht immer so gewesen.