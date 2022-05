Musa Askan Yamak (38) : Fans behindern Notarzt – Box-Profi stirbt bei Kampf

Bei einem Boxkampf in Bayern kommt es zu einem Drama. Als ein Kampfsportler im Ring leblos zusammenbricht, werden die zur Rettung eilenden Sanitäter von Fans behindert.

Musa Askan Yamak (38) stirbt während eines Kampfes in der Nähe von München.

Als Musa Askan Yamak bei seinem Boxkampf in Garching bei München in den Ring stieg, wusste noch niemand, dass es der letzte Kampf seines Lebens werden sollte. In den ersten zwei Runden boxte der WBF International Champion noch ohne Probleme, doch als der Halbschwergewichts-Profi zu Beginn der dritten Runde aus seiner Ecke kam, brach er plötzlich leblos zusammen.