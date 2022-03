1591 Pässe : Fans bejubeln Querpass-Festival

90 Minuten Fußball ohne einen Torschuss. Doch den Fans machte das 0:0 zwischen Celta Vigo und Cordoba viel Spaß.

Ein Festival der Querpässe und kein einziger Schuss aufs Tor: 90 Minuten lang schoben die Spieler der spanischen Zweit­ligisten Celta Vigo und CF Cordoba den Ball hin und her. Niemand versuchte ernsthaft, das Tor des Gegners ins Visier zu nehmen. Eckbälle gab es nicht. Aber von den Rängen kamen keine Pfiffe. Im Gegenteil: Die 32 000 Zuschauer im Balaídos-Stadion bejubelten jeden Quer- und Rückpass mit «Uuuiii»-Rufen. Und Kurzpässe gab es ­viele: genau 1591, fast 18 in der Minute.

Der Nichtangriffspakt zwischen beiden Teams hatte einen Grund. Celta reichte ein Remis, um nach fünf Jahren in der 2. Liga den Aufstieg in die Primera Division perfekt zu machen. Und Cordoba benötigte einen Punkt, um sich einen Platz in der Playoff-Runde zu ­sichern, in der ein weiterer Aufsteiger ermittelt wird. Schon vor dem Anpfiff war klar, dass die Partie 0:0 enden würde. Die Wettbüros hatten für dieses Spiel Einsätze gar nicht erst zugelassen. «Die wussten schon warum, die sind doch nicht blöd», sagte Celta-Regisseur Enrique de Lucas.