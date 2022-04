Wegen zerrissener Jeans : Fans lachen Kim Kardashian auf Instagram aus

Ihre Designer-Jeans kostete 7000 Dollar – doch für ihre Fans trotzdem ein Witz. Ob Kim ihre Wahl bereut?

Damit hat Kim Kardashian (41) wohl nicht gerechnet. Seit Jahren ist sie für ihren eher außergewöhnlichen, auch oft freizügigen, Stil bekannt. Bei ihrem aktuellen Outfit brechen ihre Fans aber nicht gerade in Jubelgeschrei aus. Eher stehen sie gespalten dem zerrissenen Jeans-Look des Reality-Stars gegenüber!

Auf Instagram veröffentlichte die 41-Jährige Fotos von sich, mit einer Jeanshose, zumindest das was davon übrig ist. Dazu kombiniert sie eine Corsage. Bei diesem Outfit sind ihre Follower aber nicht sonderlich. Vielmehr stellen sich einige die Frage: «Wie ist Kim nur in diese Hose gekommen?», oder: «Was glaubst du, wie lange sie gebraucht hat, um diese Jeans anzuziehen?». Auch fragt ein Fan: «Ok, aber wie lästig war es, die anzuziehen...?»

«Kein Geld für richtige Jeans»

Andere User witzeln eher darüber, dass dieser Look nicht ganz so hochwertig aussieht. «Kimmy hat bei Shein bestellt» (Shein ist eine günstige Online-Modemarke; Anm. d. Red.) oder «Du hast also kein Geld, um richtige Jeans zu tragen», amüsiert sich ein anderer Follower.