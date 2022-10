Fans starten Petition zur Abschiebung von Superstar Erling Haaland

Für Erling Haaland fehlen mittlerweile die Superlative. «Soll ich ehrlich sein? Ich habe so etwas noch nie in meinem Leben erlebt», schwärmte Englands Fußballnationalspieler Jack Grealish über seinen Team-Kollegen von Manchester City. Beim 5:0-Sieg am Mittwochabend in der Champions League gegen den FC Kopenhagen erzielte der Norweger trotz seiner Auswechslung zur Pause bereits das 18. und 19. Tor der laufenden Saison.