Fans toben: Rita Ora und Novak Djokovic zeigen sich zusammen

Superstar Rita Ora und die Tennis-Weltnummer 1 Novak Djokovic beim Finale der Rugby-WM in Paris.

Mit 12:11 gewannen die Springboks aus Südafrika das Rugby-WM-Finale in Paris gegen die All Blacks aus Neuseeland. Im Publikum saßen außer zahlreichen anderen Prominenten wie beispielsweise Roger Federer oder Schauspieler Jason Momoa auch die kosovarisch-britische Sängerin Rita Ora und der serbische Tennis-Superstar Novak Djokovic – nebeneinander.



Auf Videos und Bildern ist zu sehen, wie die beiden sich freundschaftlich unterhalten. Als eine Kamera auf sie schwenkt, reagiert die ATP-Weltnummer 1 ziemlich überrascht. Die Szene macht in Windeseile die Runde auf Social Media. Zahlreiche Tennisfans und Anhängerinnen der Sängerin reagieren irritiert angesichts des anhaltenden Konflikts zwischen Serbien und Kosovo. Viele verstehen nicht, wie sich Ora als Ehrenbotschafterin des Kosovo das Rugbyfinale mit dem als serbischer Nationalist bekannten Djokovic ansehen kann.