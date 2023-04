Luxemburg: Fantasy-Autor Luc François ist Stammgast auf der Luxcon

«Als Schüler habe ich ein Buch eines 15-jährigen Autors gelesen und mir gedacht: ‹Warum nicht ich?› Als ich meinen Freunden von der Idee berichtete, ein Buch schreiben zu wollen, lachten sie mich aus», erinnert sich der 30-jährige Luc François. Heute, 15 Jahre später, hat der Luxemburger bereits mehrere Romane veröffentlicht, welche er auf der Luxcon signieren wird. Luc ist ein Stammgast auf der großen Messe für Fantasy-Fans, die von der Science Fiction & Fantasy Society Luxembourg an diesem Wochenende im Kulturzentrum «Opderschmelz» in Düdelingen veranstaltet wird.

«Die Convention macht luxemburgische Autoren sichtbar und die Verleger sehen, dass es ein Publikum für ein literarisches Genre gibt, an das sie sich zuvor nicht herangewagt haben», erklärt der Autor, dessen Werke von Autoren wie Dan Simmons und Haruki Murakami geprägt wurden. Daneben ist er als Sänger der luxemburgischen Metalband «Mind Patrol» tätig. Auch hier lebt er seine Liebe zu Fantasy und Science Fiction aus. «Wir haben zwei Alben aufgenommen, die ich später als Roman veröffentlicht habe». Doch weder die Musik, noch das Schreiben übt der 30-Jährige hauptberuflich aus. Erst nachdem er von der Arbeit nach Hause kommt, setzt er sich hin und schreibt an weiteren Werken.

Wer auch damit liebäugelt, sich als Schriftsteller zu betätigen, den warnt Luc vor: «Es ist eine einsame Arbeit. Man sitzt zu Hause und schreibt stundenlang über mehrere Monate. Es ist also gut, sich in einer Gruppe zu treffen, zum Beispiel bei den Treffen aufstrebender Autoren der A:ll Schrëftsteller*innen ASBL», schlägt er vor. Cosplayer, die sich wie die Figuren in seinen Romanen kleiden erwartet der Autor nicht auf der Luxcon. «Ich glaube nicht, dass sie dafür bekannt genug sind», sagt er lachend.