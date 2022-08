Luxemburg: Farben tragen «macht glücklich»!

Zitronengelb, Apfelgrün oder Elektroblau – in diesem Sommer trauen wir uns an leuchtende Farben und auffällige Outfits, während andere eher auf schlichte Kleidung setzen. Diese Farbwahl ist aber nicht dem Zufall überlassen. Denn unser Kleiderschrank kann unsere Persönlichkeit und unsere Stimmung widerspiegeln. Wie uns Adélaïde Dubucq, Stylistin bei Relooking & Queen in Luxemburg, erklärt, haben Farben, wenn sie einmal getragen werden, eine echte Bedeutung. «Ein Schrank mit bunten Kleidungsstücken kann einen extravaganteren Menschen widerspiegeln, während ein Anhänger neutraler Töne eher an eine zurückhaltende Person erinnert», so die Stylistin.