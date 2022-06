Aktuell auf Club-Tour : Farin Urlaub stellt neues «Die Ärzte»–Album in Aussicht

Nach langer Corona-Durststrecke sind «Die Ärzte» auf Tour. Zur großen Freude der Band, wie Sänger und Gitarrist Farin Urlaub berichtet. Auch ein neues Album könnte es bald wieder geben.

Die Ärzte Farin Urlaub, Bela B. und Rodrigo Gonzalez (von links). picture alliance / dpa

Die Berliner Punkband Die Ärzte hat sich nach Jahren der Krise auch auf der Konzertbühne wiedergefunden. «Es fühlt sich sensationell an», sagte Gitarrist Farin Urlaub der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Ich wollte ja nicht mehr, das hat sich dann sehr, sehr schnell erledigt», sagte der 58-Jährige mit Blick auf die langjährige Krise in der Band. Bereits die beiden innerhalb eines Jahres veröffentlichten Erfolgsalben «Hell» und «Dunkel» galten als positive Zeichen. Bald also erneut ein neues Album? «Ich glaube nicht, dass es so lange dauert.»

«Konzerte sind etwas, was uns extrem viel Spaß macht, was uns allen gefehlt hat. Und es ist eine der wenigen Sachen, die wir, glaube ich, auch können: uns einfach auf die Bühne stellen und Blödsinn machen», sagte Farin Urlaub nach den ersten Konzerten der Berliner Club-Tour und mit Blick auf anstehende Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. «Spaß und Musik, das ungeschlagene Team. Also es ist wirklich so krass gut», bestätigte Schlagzeuger Bela B (59). Er sei selten so aufgeregt gewesen wie vor dem ersten Konzert im «Schokoladen» in Berlin. «Jedes Konzert ist auch ein individuelles Erlebnis für uns, nicht nur für das Publikum.»

2022 ist übrigens das Jubiläumsjahr vieler Kult-Bands. «Die Ärzte» feiern ebenso wie «Die Toten Hosen» ihr 40-jähriges Jubiläum. «Die Prinzen» und «Die Fantastischen Vier» gibt es dieses Jahr seit 30 Jahren.

Bis 28. August 2022 sind «Die Ärzte» mit ihrer «Berlin Tour MMXXII» in der Hauptstadt unterwegs. Zwischen 3. Juni und 17. September läuft die «Buffalo Bill in Rom»-Tour – ein Termin findet am nahegelegenen Bostalsee im Saarland statt.