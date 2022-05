WHO : Fast 15 Millionen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19

Die meisten Todesfälle ereigneten sich nach WHO-Angaben in Südostasien, Europa und auf dem amerikanischen Doppelkontinent.

Nach einer Schätzung der Weltgesundheitsorganisation könnten weltweit fast 15 Millionen Menschen entweder am Coronavirus oder wegen dessen Auswirkungen auf das Gesundheitssystem zu Tode gekommen sein. Das wäre mehr als doppelt so viel wie die offizielle Zahl der Corona-Toten von sechs Millionen Menschen in den vergangenen zwei Jahren. Die meisten Todesfälle ereigneten sich nach WHO-Angaben in Südostasien, Europa und auf dem amerikanischen Doppelkontinent.