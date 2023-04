2022: Fast 2000 Fahrer flitzten zu schnell durch Luxemburgs 30er-Zonen

Doch auch in Zonen, wo schon Tempo 30 gilt, hält sich offenbar lange nicht jeder an die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung. Wie der Minister für innere Sicherheit Henri Kox (déi Gréng) in einer parlamentarischen Antwort an den DP-Abgeordneten André Bauler erklärt, erhielten 1864 Autofahrer im Jahr 2022 eine Geldstrafe wegen Geschwindigkeitsübertretungen in 30er-Zonen.