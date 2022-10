Großregion : Fast 3000 Todesfälle wegen Alkohol-Erkrankungen binnen fünf Jahren

MAINZ – In Rheinland-Pfalz sind zwischen 2016 und 2020 insgesamt 2965 Todesfälle wegen Erkrankungen registriert worden, die ausschließlich durch Alkohol verursacht worden sind.

Am stärksten betroffen war die Altersgruppe der 40- bis 50-Jährigen.

In den letzten fünf Jahren wurden in Rheinland-Pfalz fast 3000 Todesfälle im Zusammenhang mit Alkohol-Erkrankungen registriert worden. Das geht aus der Antwort des Sozialministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion hervor. Die meisten Todesfälle gab es demnach im Jahr 2017 (646), am niedrigsten war die Zahl 2019 (546). Für das vergangene und das laufende Jahr liegen noch keine Zahlen vor.