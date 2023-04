Im ersten Quartal: Fast 60 Luxemburger Baufirmen melden Konkurs an

In der Baubranche traf es die meisten Firmen.

287 Firmen haben im ersten Viertel dieses Jahres Insolvenz angemeldet, wie die statistischen Behörde Statec am Mittwoch mitteilt. Das ist ein Anstieg von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Baubranche war in absoluten Zahlen mit 58 Unternehmen und 235 Mitarbeitern bei einem Anstieg von 107,1 Prozent am stärksten betroffen. Dicht gefolgt vom Handel mit 55 Firmen, waren hier mit einer Zahl von 50 Entlassungen allerdings weniger Mitarbeiter betroffen.