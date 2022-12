Luxemburg: Fast 80 Prozent der Gewaltopfer suchen sich keine Hilfe

Obwohl fast jede fünfte in Luxemburg wohnhafte Person innerhalb des vorangegangenen Jahres mindestens einmal von körperlicher, sexueller oder psychischer Gewalt betroffen war, bleibt ein Großteil dieser Fälle nach außen unsichtbar. Das geht aus einer Statec-Studie zur Sicherheit im Großherzogtum über die Jahre 2019 und 2020 hervor, zu der das Statistikinstitut am Mittwoch einen Bericht veröffentlicht hat.

«Von körperlicher Gewalt scheinen Frauen und Männer in etwa gleich häufig betroffen zu sein», schreibt das Statec. Unter den Befragten wurden 4 Prozent der Frauen und 5 Prozent der Männer in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal körperlich angegriffen. Auch bei psychischer Gewalt war das Ergebnis bei Frauen und Männern mit 15 bzw. 14 Prozent nahezu gleich. Ein deutlicherer Unterschied ergab sich bei sexueller Gewalt: Diese hatten 4 Prozent der befragten Frauen erfahren, aber nur 1 Prozent der Männer.

Frauen mit Gewalterfahrungen «werden viel häufiger von Tätern aus ihrem persönlichen Umfeld angegriffen», so das Institut. Dadurch seien sie besonders gefährdet, wiederholt zum Opfer zu werden. Hochgerechnet waren laut Statec etwa 81.000 Personen Opfer von körperlicher, psychischer oder sexueller Gewalt. Der Großteil davon bleibt der Studie nach im Unsichtbaren: 78 Prozent der Befragten gaben an, sich keine Hilfe gesucht zu haben – weder bei der Polizei, noch bei Ärzten, Psychologen, Sozialarbeitern oder sonstigen Hilfsstellen.

Auch aus behördlicher Sicht ein Problem, denn deren Statistiken zur Kriminalität im Großherzogtum können nur Fälle erfassen, die zur Anzeige gebracht wurden. Die Zahl nicht offiziell bekannter Gewaltopfer beziffert das Statec auf etwa 63.000. Auffällig ist, dass der Anteil an Männern, der doch in Kontakt mit der Polizei trat, laut der Studienergebnisse mit 12 Prozent doppelt so hoch war wie der Anteil der Frauen. «Da Frauen häufiger als Männer in ihrem persönlichen Umfeld angegriffen werden, ist ihre Hemmschwelle, die Polizei zu informieren, wahrscheinlich höher», erklärt das Statistikamt. Zudem biete das häusliche Umfeld Tätern mehr Möglichkeiten, unentdeckt zu bleiben, da es selten externe Zeugen gebe. Bei beiden Geschlechtern erfolgte der Kontakt meistens durch das Opfer selbst, deutlich seltener durch Dritte.