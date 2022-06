EU-Vergleich: Fast alles in Luxemburg ist teurer – außer Tabak

Im Jahr 2021 haben die Preise in Luxemburg allgemein um satte 32 Prozent höher gelegen als der EU-Durchschnitt war, so das Ergebnis einer Studie des Statistikinstituts Eurostat. Nur Dänemark und Irland waren mit 40 Prozent noch teurer. Im Vergleich dazu fielen Rechnungen in Frankreich und Belgien (jeweils 13 Prozent) und in Deutschland (acht Prozent) niedriger aus.