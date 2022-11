Aberglaube : Fast die Hälfte der Menschheit glaubt an Hexerei

90 Prozent in Tunesien – neun Prozent in Schweden

Unterschiedliche Nationalitäten glauben unterschiedlich stark an Hexen: In Deutschland geben nur 13 Prozent der Befragten an, daran zu glauben, in Tunesien sind es ganze 90 Prozent. Auch in Marokko, Tansania und Kamerun glauben viele Menschen an Hexerei. Am wenigsten verbreitet ist der Aberglaube in Schweden, wo nur neun Prozent der Bevölkerung an Hexerei und Magie glauben.