Luxemburg : Fast ein Viertel der Neuzulassungen sind E-Autos

LUXEMBURG – Elektroautos haben in den ersten vier Monaten des Jahres 23,7 Prozent der Neuzulassungen ausgemacht. Notwendig bleibt daher der Ausbau der entsprechenden Infrastruktur.

Für den steigenden Anteil von Elektrofahrzeugen soll es mehr Ladestationen in Luxemburg geben.

Der Anteil neu zugelassener E-Autos nähert sich der Marke von einem Viertel aller Neuzulassungen. Im ersten Quartal dieses Jahres machten sie 23,7 aus, wie die Ministerien für Energie, Umwelt und Mobilität am Donnerstag mitteilen. Im Vorjahr waren es zwar nicht erheblich weniger, aber dennoch im selben Zeitraum nur 20,5 Prozent.

Bis März 2024 bezuschusst der Staat in Luxemburg den Kauf eines E-Autos: Die Prämie von 8000 Euro, die zuvor nur für Fahrzeuge mit einem Verbrauch von bis zu 18 kWh pro 100 Kilometer galt, gilt nun auch für Elektrofahrzeuge mit einem Verbrauch von bis zu 20 kWh/100 Kilometer, sofern die maximale Systemleistung 150 Kilowatt nicht übersteigt.

Mehr Ladestationen

Infrastruktur und die Dienstleistungen müssten für den wachsenden Anteil von E-Fahrzeugen in der gleichen Größenordnung wachsen, schreiben die Ministerien in ihrer Mitteilung. Das landesweite Chargy-Ladestationennetz umfasst bisher mehr als 1000 Ladepunkte und mehrere Schnellladestationen. «Es ist geplant, in den nächsten Monaten mehr Chargy-Ladepunkte und 88 SuperChargy-Ladestationen zu installieren, die ultraschnelles Laden für Elektrofahrzeuge bieten», heißt es.