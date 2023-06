Corona: Fast eine Million Impf-Dosen lagern in Luxemburg

Als die Verträge mit den Impfstoffherstellern unterschrieben worden seien, habe sich Europa in einer «sanitären Notsituation» befunden, schrieb Lenert in der am Dienstag veröffentlichten Antwort. Die vertraglich festgelegten Mengen sollten eine flächendeckende Impfung der europäischen Bevölkerung garantieren und so den Weg aus der Krise möglich machen. Angesichts der neuen Lage habe man mit Produzenten ausgehandelt, die restlichen Liefermengen über die nächsten vier Jahre zu verteilen.