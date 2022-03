In der Schweiz : Fast gerettet: Basejumper stürzt zweimal ab

Am Donnerstagnachmittag ist ein Basejumper im Schweizer Lauterbrunnen verunglückt. Ein Augenzeuge berichtet, der Risikosportler habe gleich zweimal Pech gehabt.

Ein Leser-Reporter von 20min.ch hatte am Donnerstagnachmittag eine dramatische Szene beobachtet: In der Felswand oberhalb von Lauterbrunnen hing ein Basejumper an einer leicht überhängenden Stelle – 45 Minuten lang. «Der Stoff seines Anzuges hatte sich in einem Felsen verfangen», weiß der Beobachter.