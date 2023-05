Überstunden in Luxemburg: Fast sieben Prozent arbeiten mehr als 49 Stunden pro Woche

Das Statistikamt stellt jedoch auch fest, dass 2022 in Luxemburg 6,6 Prozent der Arbeitnehmer mehr als 49 Stunden pro Woche gearbeitet haben. Das ist etwas weniger als der EU-Durchschnitt (7,3 Prozent) und deutlich weniger als unsere Nachbarn in Frankreich (10,2 Prozent) und Belgien (9,3 Prozent), aber etwas mehr als die Deutschen (6 Prozent). In Griechenland wurde im Schnitt 42,7 Stunden pro Woche geschuftet. 12,6 Prozent der Griechen arbeiteten mehr als 49 Stunden pro Woche – EU-weit der höchste Wert. Im Osten Europas werden weniger Überstunden geleistet. Nur zwei Prozent der lettischen, bulgarischen und litauischen Bürger arbeiten mehr als 49 Stunden in der Woche.