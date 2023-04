Champions League: Faustschlag in Kabine? Bayern-Stars gehen nach City-Pleite aufeinander los

Bei den Bayern lagen nach der 0:3-Klatsche im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City die Nerven blank. So fest, dass es sogar zu Handgreiflichkeiten zwischen einzelnen Bayern-Stars gekommen sein soll.

Wie die «Bild» am Mittwoch schreibt, soll Sadio Mané (31) seinem Offensiv-Kollegen Leroy Sané (27) ins Gesicht geschlagen haben. Auslöser dafür soll eine Szene in der 83. Minute gewesen sein: Mané startete tief in den freien Raum, wo er einen Steilpass erwartete.