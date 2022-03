Apple-Ikone : FBI-Akten über Steve Jobs veröffentlicht

«Eigensinnig, fleißig und getrieben», sogar als «Genie» wird Steve Jobs in jetzt publizierten FBI-Akten bezeichnet. Auch weniger Schmeichelhaftes wird bekannt.

Vier Monate nach seinem Tod hat die US- Bundespolizei FBI eine Akte über den verstorbenen Apple-Mitbegründer Steve Jobs veröffentlicht. Die 191 Seiten umfassende Akte wurde am Donnerstag auf Anforderung der Zeitung «The Wall Street Journal» veröffentlicht.

In der Befragung gab er unter anderem an, als Schüler und Student mit Marihuana, Haschisch und LSD experimentiert zu haben. Ausserdem wird in der Akte auch seine Beziehung zu seiner Tochter aus einer vorehelichen Beziehung vermerkt, die er anfangs nicht unterstützt habe.