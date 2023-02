US-Dokumentenskandal: FBI durchsucht Uni von Biden – Trump-Vize will sich Vorladung widersetzen

1 / 4 Erneut sieht sich US-Präsident Joe Biden mit einer Gebäude-Durchsuchung des FBI konfrontiert. REUTERS Die Sicherheitsbehörde durchsuchte die Universität Delaware, wo Biden früher studierte. REUTERS Zuvor wurde bereits sein Strandhaus durchsucht. REUTERS

In der Affäre um einen mutmaßlich unsachgemäßen Umgang mit vertraulichen Regierungsdokumenten durch US-Präsident Joe Biden hat das FBI die Universität von Delaware in den vergangenen Wochen nach weiteren Geheimakten durchsucht. Dies teilte eine in den Vorgang eingeweihte Person am Mittwoch der Nachrichtenagentur AP mit. Über die Suche hatte zuerst der Nachrichtensender CNN berichtet.

Sonderermittler Robert Hur prüft seit einigen Wochen auf Anweisung des Justizministeriums, wie als vertraulich oder geheim markierte Unterlagen aus Bidens Zeit als Vizepräsident und Senator in sein Privatanwesen in Delaware und ein früher von ihm genutztes Büro in Washington gelangen konnten – und ob ein unsachgemäßer Umgang mit krimineller Absicht dahintersteckt oder die Dokumente versehentlich an den falschen Orten abgelegt wurden.

Bidens persönliche Anwälte räumten im Januar ein, dass eine kleine Menge von Unterlagen mit Geheimhaltungsvermerk schon Wochen zuvor in seinem früheren Washingtoner Büro entdeckt worden seien. Zuvor gab es eine Inspektion seines einstigen Büros im Penn Biden Center in Washington. Aus seinem Privatanwesen in Wilmington nahmen FBI-Agenten sechs Verschlusssachen mit Dokumenten mit Geheimhaltungskennzeichnung mit, wie Bidens Anwälte mitteilten.

Joe Biden spendete Akten an Uni

Die University von Delaware mit Sitz in Newark im Norden Delawares wäre nun die vierte bekannte Einrichtung, die das FBI durchsucht haben soll. Dort hatte Biden einst studiert. 2011 spendete er seiner Alma Mater seine Akten aus seinen 36 Jahren im Senat. Die Dokumente trafen am 6. Juni 2012 bei der Universität ein, wie aus Daten der Bildungseinrichtung hervorgeht. Sie veröffentlichte Fotos von den nummerierten Kisten, die damals auf dem Campus abgeladen wurden.

Bidens Spende unterlag der Auflage, dass die Dokumente vorerst versiegelt bleiben müssen – und zwar bis zwei Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem öffentlichen Leben. Für die Unterlagen aus seiner Senatszeit ist zwar nicht der sogenannte Presidential Records Act maßgeblich, ein Gesetz, das die Verwahrung aller offiziellen Akten von Präsidenten und Vizepräsidenten vorschreibt. Doch gelten auch hier Verbote eines unsachgemäßen Umgangs mit vertraulichen Daten.

Das Ministerium ermittelt separat zu fast 300 als geheim markierten Dokumenten, die Bidens Vorgänger Donald Trump in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida verwahrte. Das FBI rückte im August 2022 mit einem Durchsuchungsbefehl zu dem Grundstück aus, nachdem Trump und dessen Vertreter sich über Monate geweigert hatten, die Unterlagen an die Regierung zurückzugeben. In der vergangenen Woche durchsuchte die US-Bundespolizei auch das Haus von Trumps früherem Vize Mike Pence in Indiana, nachdem seine Anwälte öffentlich gemacht hatten, dass sie dort eine kleine Menge von Verschlusssachen gefunden hätten. Ein Berater von Pence erklärte, dass bei der Durchsuchung ein weiteres Geheimdokument entdeckt worden sei.

Pence muss vor der Grand Jury antraben

Nun will der Republikaner eine Vorladung zur Aussage vor der Grand Jury anfechten. Vorgeladen wurde Pence vom Sonderermittler Jack Smith, der auf Geheiß des Justizministeriums zu Versuchen von Ex-Präsident Trump und dessen Verbündeten ermittelt, die Ergebnisse der Wahl 2020 zu kippen. Pence hatte eine zentrale Rolle in den Bemühungen Trumps, trotz dessen Wahlniederlage gegen Präsident Joe Biden im November 2020 an der Macht zu bleiben.