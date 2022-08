Laut Bericht : FBI hat Trumps mitgenommene Pässe zurückgegeben

Trump hatte dem FBI am Montag vorgeworfen, bei der Razzia seine Reisepässe «gestohlen» zu haben. Diese wurden nun zurückgegeben.

«Wow! Bei der Razzia des FBI in Mar-a-Lago haben sie meine drei Pässe (einer davon abgelaufen) zusammen mit allem anderen gestohlen», schrieb Trump in dem von ihm mitgegründeten Online-Netzwerk Truth Social.

Das FBI hat dem Ex-Präsidenten Donald Trump Medienberichten zufolge seine beschlagnahmten Reisepässe zurückgegeben. Das berichteten die Sender NBC und CBS unter Berufung auf Mitarbeiter des Justizministeriums und der Strafverfolgungsbehörden. Die Pässe waren demnach vergangene Woche von der Bundespolizei mitgenommen worden, im Zusammenhang mit den Durchsuchungen in Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida.

