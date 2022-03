Copa del Rey : FC Barcelona nach 3:1-Sieg im Pokalfinale

Wie schon im Hinspiel gewinnt der FC Barcelona im Halbfinale der Copa del Rey gegen Villarreal mit 3:1. Neymar trifft zweimal, Luis Suarez einmal.

Im Finale am 30. Mai trifft Barcelona auf Athletic Bilbao. Die Basken setzten sich im Halbfinal-Rückspiel gegen Espanyol Barcelona mit 2:0 durch. Die Tore für Bilbao schossen Aritz Aduriz (13.) und Xabier Etxeita (42.). Das Hinspiel hatte 1:1 geendet. Bilbao strebt den 24. Cupsieg an, den ersten seit 1984. Zuletzt scheiterte die Mannschaft 2012 und 2009 im Pokalfinale am FC Barcelona.