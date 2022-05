DFB-Pokal : FC Bayern bei Viktoria Köln - Leipzig gegen Ottensen

Knapp eine Woche ist es her, dass RB Leipzig im Elfmeterschießen (4:2) gegen Freiburg den DFB-Pokal gewonnen hat. Am Sonntag richtete sich der Blick aber schon auf die kommende Saison.

Rekordsieger FC Bayern München muss in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Fußball-Drittligisten Viktoria Köln antreten. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Sonntagabend. Cupverteidiger RB Leipzig gastiert zum Auftakt der neuen Pokalsaison beim Regionalligisten Teutonia Ottensen, dem Hamburger Landessieger. Eine reizvolle Paarung zog der frühere Weltmeister Kevin Großkreutz für seinen Ex-Verein Borussia Dortmund, der beim Drittligisten 1860 München antreten muss.