Champions League: FC Bayern droht nach Pleite gegen ManCity das Aus

In der anderen Viertelfinal-Partie zwischen Benfica Lissabon und Inter Mailand passierte lange Zeit nicht viel. Bis zur 51. Minute. In dieser traf Nicolò Barella per Kopf zur Mailänder Führung. In der Schlussphase schoss Romelu Lukaku noch per Elfmeter das 2:0. Dabei blieb es. Dank dieses Erfolgs hat Inter bereits vor dem Rückspiel gute Chancen auf das Halbfinale.