Fußball : FC Bayern freut sich auf Start gegen Götze & Co.: «Lechzen nach mehr»

Am Freitag Abend um 20 Uhr 30 treffen Eintracht Frankfurt und FC Bayern-München aufeinander. (Symbolbild)

Meister gegen Europa-League-Champion, Sadio Mané gegen Mario Götze – und auch der kranke Manuel Neuer ist wohl rechtzeitig fit für das knisternde Auftakt-Duell zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt. Bei Julian Nagelsmann kribbelte es vor dem in über 200 Länder übertragenen Eröffnungsspiel der 60. Bundesliga-Saison schon gewaltig. Mit der amüsanten «Who-the-fuck-is-Mané?»-Aussage von Eintracht-Präsident Peter Fischer mochte sich der Bayern-Trainer am Tag vor dem Liga-Start nur am Rande befassen – viel lieber nahm er die angestrebte Triplejagd seines für fast 150 Millionen Euro verstärkten Star-Ensembles ins Visier.