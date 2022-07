Bundesliga : FC Bayern unmittelbar vor Transfer von Sturmtalent Tel

Der Transfer des französischen Sturmtalents Mathys Tel zum FC Bayern steht vor dem Vollzug. Der 17-Jährige ist am Montag in München gelandet, wie «Münchner Merkur», «tz» und die «Bild» übereinstimmend berichteten. Für Tel von Stade Rennes steht demnach vor einer Vertragsunterschrift noch die medizinische Untersuchung an.