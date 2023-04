Matchwinner Haaland: FC Bayern verpasst Halbfinale der Champions League

Der FC Bayern München ist im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Der deutsche Fußball-Rekordmeister kam am Mittwochabend im Rückspiel gegen Manchester City nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus, das Hinspiel hatten die Münchner mit 0:3 verloren. Der norwegische Nationalspieler Erling Haaland (57. Minute) brachte die Gäste in Führung, Joshua Kimmich (83.) verwandelte einen Handelfmeter zum späten Ausgleich. Bayern-Trainer Thomas Tuchel sah kurz vor Schluss wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte und musste in der 86. Minute auf die Tribüne.