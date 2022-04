Champions League : FC Bayern will die Weichen fürs Halbfinale stellen

Können die Bayern in Spanien die Grundlage fürs große Halbfinale gegen den FC Liverpool stellen? Im kleinen Stadion von Villarreal will das Ensemble von Coach Nagelsmann zwei spezielle Trümpfe ausspielen.

Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool vorgelegt – und Julian Nagelsmann möchte mit dem FC Bayern München nachziehen. Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League ist es für den deutschen Fußball-Meister am Abend (21 Uhr/DAZN) in Spanien das erklärte Ziel, gegen den FC Villarreal die Weichen für das große Duell mit «Kloppo» im Kampf um den Einzug ins Endspiel von Paris zu stellen.

Liverpool gewann am Dienstagabend beim Münchner Gruppengegner Benfica Lissabon mit 3:1. Damit befindet sich das englische Spitzenteam mit dem deutschen Toptrainer auf dem besten Weg in das Halbfinale. Gegner wird der Sieger der Paarung Villarreal gegen Bayern sein.

Torfabrik und Auswärtsstärke: Zwei Trümpfe sprechen für die Bayern in diesem K.o.-Duell. 30 Tore haben sie in den bisherigen acht Partien erzielt. Allein zwölf gingen auf das Konto von Weltfußballer Robert Lewandowski. Hinzu kommt die extreme Auswärtsstärke der Münchner in der Königsklasse. Seit viereinhalb Jahren (!) sind sie bei Spielen außerhalb Deutschlands ungeschlagen, in 25 Partien inklusive des Finalturniers von Lissabon beim Titelgewinn 2020.