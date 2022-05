«Wahnsinnige Entscheidung» : FCK stellt Trainer Antwerpen kurz vor Aufstiegsspielen frei

KAISERSLAUTERN – Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat Trainer Marco Antwerpen eine Woche vor dem ersten Relegations-Aufstiegsspiel gegen Dynamo Dresden freigestellt und Dirk Schuster als neuen Chefcoach verpflichtet.

Antwerpen griff auch Geschäftsführer Thomas Hengen an: «Warum diese Person das macht, weiß ich nicht.

Die Mannschaft steht hinter uns als Trainerteam, und das muss ich jetzt erst mal sacken lassen. Ich bedanke mich bei den Jungs und diesen fantastischen Fans. Ich hoffe, dass der Aufstieg gelingen wird.» Antwerpen hatte den FCK in der vergangenen Saison vor dem Abstieg gerettet und jetzt auf Rang drei der 3. Liga geführt, zuletzt aber drei Niederlagen hinnehmen müssen.

Der 54 Jahre alte Schuster leitet an diesem Mittwoch (15.30 Uhr) erstmals das nichtöffentliche Training auf dem Betzenberg. In der Relegation gegen den Zweitliga-Drittletzten kommt zunächst das Heimspiel (20. Mai) und dann die Partie in Dresden (24. Mai.).