Polizei-Einsatz : Federers Shoppingtour sorgt für Chaos in London

Roger Federer besuchte am Dienstag den Laden seines Ausrüsters Uniqlo. Die Menschen bekamen rasch davon Wind. Die Polizei in London musste ausrücken.

Roger Federer sorgt vor dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon für chaotische Zustände in der Londoner Innenstadt. Während der Sportstar zusammen mit seiner Frau Mirka im Laden seines Ausrüsters Uniqlo seelenruhig einkaufte, versammelten sich vor der Filiale an der High Street im Stadtteil Kensington zahlreiche Fans.