Luxemburg: Fee-Finja Fritsch Chentite wird vermisst

ESCH/ALZETTE – Seit vergangenen Dienstag wird ein 12-jähriges Mädchen vermisst. Sie wurde zuletzt in der Rue de Luxembourg in der Eisenmetropole gesehen.

Fee-Finja Fritsch Chentite könnte sich in Differdingen, Beles oder in Esch an der Alzette aufhalten. Police Grand-Ducale

Die 12-jährige Fee-Finja Fritsch Chentite wird seit Dienstagabend vermisst, wie die Police Grand-Ducale am Donnerstagvormittag mitteilt. Das Mädchen wurde demnach zuletzt am Dienstag gegen 11.50 Uhr in der Rue de Luxembourg in Esch an der Alzette gesichtet.

Sie ist schlank, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und hat dunkelblondes Haar. Auf ihrer Stirn trägt sie eine markante Narbe. Was die 12-Jährige am Tag ihres Verschwindens trug ist nicht bekannt. Die Polizei teilt lediglich mit, dass sie wohl farbige Nike Air Schuhe mit bunten Blumen trägt. Weiter schreibt die Polizei, dass sich die Jugendliche eventuell in Differdingen, Beles oder in Esch an der Alzette aufhalten könnte.

Zweckdienliche Informationen die bei der Suche nach Fee-Finja helfen können, sollen der Polizeidienststelle in Differdingen per Telefon (+352) 244 53 1000 oder per Mail (police.differdange@police.etat.lu) mitgeteilt werden.