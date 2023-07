Luxemburg: Fehler auf Straßenschild bleibt nicht unbemerkt

1 / 2 Kaum zu übersehen: ein Rechtschreibfehler auf einem neuen Straßenschild. Vincent Lescaut/L'essentiel Audun-le-Tiche wurde kurzerhand in «Audin-le-Tiche» umgetauft. Vincent Lescaut/L'essentiel

Einigen unserer Leser ist der Fehler nicht entgangen. Auf einem neuen Schild in Esch-Belval auf der B40/A4 in Richtung Frankreich kurz vor dem Micheville-Tunnel ist ein schöner Rechtschreibfehler zu lesen. So wird die französische Stadt Audun-le-Tiche schnell mal zu «Audin-le-Tiche» mit einem «i». Die Straßenbaubehörde war am Donnerstagabend nicht zu erreichen.

Zu beachten ist an der Stelle jedoch eine der zahlreichen Baustellen des Landes. Vom heutigen Freitag 23 Uhr bis Montag 5 Uhr wird die A4 zwischen der Anschlussstelle Lankelz und dem Kreuz «Belval Gare» in beide Richtungen gesperrt. Damit nicht genug, auch von der A13 in Richtung Schengen zur A4 in Richtung Frankreich erfolgt eine Sperrung.

Und weil es ja nicht schon genug Baustellen gibt, ist auch noch die Strecke zwischen dem Gaspericher-Kreuz und dem Tunnel Howald auf der A1 in Richtung Trier von Freitag 22 bis Montag 5 Uhr gesperrt. Eine Erneuerung der Fahrbahndecke steht an und somit muss zusätzlich der Anschluss von der A3 in Richtung Luxemburg zur A1 in Richtung Trier für den Verkehr gesperrt werden.

