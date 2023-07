Österreich: Fehlgeschlagener Ausbruch - Österreichische Polizei fängt Känguru

In Niederösterreich ist am Sonntag ein Känguru entlaufen. Nach erfolgreicher Suche ermittelt nun die Polizei.

Entlaufenes Känguru in Österreich eingefangen Am Sonntag war der Delinquent noch auf der Flucht. Unbekannt/LPD NÖ/APA/dpa

Während in Berlin immer noch der Frage nachgegangen wird, ob die Stadt nun auf der Suche nach einer Löwin oder einem Wildschwein ist, konnte in Österreich ein am Sonntag entlaufenes Känguru erfolgreich eingefangen werden.

Polizisten entdeckten das entlaufene Tier am Montag in einem Feld bei Hollabrunn in Niederösterreich (circa 50 Kilometer nördlich von Wien), wie die Behörden berichteten. Es sei betäubt und nach tierärztlicher Versorgung dem Betreiber einer Kängurufarm übergeben worden.

Das Beuteltier war erstmals am Sonntag auf einer Landstraße gesichtet worden. Inzwischen sei auch der Tierbesitzer ermittelt worden. Es werde nun geprüft, ob er das in Australien heimische Tier legal besessen habe, gab ein Polizeisprecher an.