In dieser ehemaligen Fabrik wurden früher Bierflaschen abgefüllt.

Nur einen Steinwurf vom Alzette-Ufer in Clausen entfernt befindet sich ein Ort, dessen Inneres zu erstaunen vermag: eine ehemalige Fabrik, in der in früherer Zeit Bierflaschen abgefüllt wurden, ist seit einigen Tagen offiziell eine 510 Quadratmeter große Eventlocation. Die Malt Innovative Factory verzückt mit einem selbstbewussten Konzept. Der «New-Yorker-Loft»-Stil verströmt das Flair der großen, weiten Welt – der ursprüngliche industrielle Charakter dieses historischen Gebäudes aber blieb erhalten. Weiße Wände, moderner Betonboden und eine isolierte Decke erwarten die Besucher. Betritt man das offen gestaltete Erdgeschoss, kann man förmlich das Klirren gegeneinander schlagender Flaschen aus früheren Tagen hören.