Längster Tag des Jahres : Feiernde begehen Sommersonnenwende in Stonehenge

Tausende Menschen haben in Stonehenge in England die Sommersonnenwende gefeiert. Die Polizei von Wiltshire teilte mit, rund 6000 Menschen seien anwesend gewesen.

Tausende Menschen haben in Stonehenge in England die Sommersonnenwende gefeiert. Die Polizei von Wiltshire teilte mit, rund 6000 Menschen seien bei dem Tausende Jahre alten Steinkreis im Südwesten des Landesteils am Dienstag anwesend gewesen, um den Sonnenaufgang kurz vor fünf Uhr morgens (Ortszeit) zu beobachten. Es habe nur zwei Festnahmen gegeben. Eine Person sei wegen Körperverletzung und eine wegen Drogenbesitzes festgenommen worden.