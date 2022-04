Bosnien-Herzegowina : Fels stürzt während starkem Erdbeben auf Haus – 28-Jährige stirbt

Ein Erdbeben der Stärke 5,7 hat Bosnien-Herzegowina erschüttert. Im Süden des Landes stürzte ein Fels auf ein Haus. Das Beben war auf dem gesamten Balkan zu spüren.

Durch ein starkes Erdbeben sind in Bosnien-Herzegowina eine Frau getötet und weitere Menschen verletzt worden. In der Stadt Stolac in der Nähe von Mostar im Süden des Landes stürzte am Freitag ein Fels auf ein Haus, wie örtliche Medien berichteten. Eine 28-jährige Bewohnerin erlag demnach im Krankenhaus ihren Verletzungen. Die Behörden meldeten außerdem Sachschäden wie Risse und eingestürzte Wände in Stolac, Ljubinje und Mostar.