Weniger Stress: Feminine Energy hilft auch Männern zu mehr Ausgeglichenheit

Das Ziel ist, das innere Gleichgewicht wiederherzustellen – ganz im Sinne von Yin und Yang. Jeder Mensch besitzt sowohl Feminine als auch Masculine Energy und wendet diese täglich an.

Während Masculine Energy von Logik, Vernunft, Kraft, Machen und Struktur geprägt ist, definiert Feminine Energy sich über Intuition, Kreativität, Loslassen, Sein und Stärke. Sind diese Energien im Gleichgewicht, erleben wir ein größeres Gefühl an Harmonie und Erfüllung . Allerdings werden die Eigenschaften von Masculine Energy in unserer Gesellschaft als relevanter empfunden. Die Folge? Innere Unruhe und Stress im Alltag.

Wer an dieser Unausgewogenheit arbeiten möchte, sollte im ersten Schritt feminine Energie für sich persönlich definieren. Welche Eigenschaften geben beispielsweise Kraft im Alltag? Was bereitet Freude?

Die richtige Balance finden

Regelmäßige Meditation, Yin Yoga, seiner Kreativität freien Lauf lassen, eine ausgewogene Ernährung, Tagebuch führen und ein Spaziergang in der Natur können helfen, sich mit seiner femininen Energie in Einklang zu bringen. Zudem sollte man Momente der Ruhe und Entschleunigung sowie der Selbstreflexion in die Hektik des Tages einbauen.