Justiz: «Feminizid» kommt im luxemburgischen Gesetz nicht vor

Die Festnahme eines Mannes in der Hauptstadt, der seine Ehepartnerin mit Hammerschlägen getötet haben soll, verdeutlicht, dass es immer wieder zu Gewalt innerhalb der Ehe kommt. Auch Luxemburg bleibt davon nicht nicht verschont, wo das Thema jedoch schwieriger zu erfassen ist. Während das Kollektiv #NousToutes bei unseren französischen Nachbarn den 101. Frauenmord registriert hat, ist die Beobachtung einer möglichen Dynamik anhand von Statistiken im Großherzogtum wenig aussagekräftig – die Bevölkerung ist mehr als 100 Mal kleiner als in Frankreich.

Dem Ministerium für Gleichstellung zufolge hat Luxemburg im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt im vergangenen Jahr kein Tötungsdelikt registriert. Im Jahr 2020 gab es einen solchen Fall. 2019 wurden vier solcher Straftaten gemeldet, davon zwei Männer als Opfer. Im Jahr 2018 waren es zwei und 2017 gab es einen gemeldeten Fall. Minderjährige Opfer gehen ebenfalls in die luxemburgische Statistik ein. Da sich diese Daten nicht auf Gewalt gegen Frauen beschränken, können sie nur als grober Anhaltspunkt für die Messung von Feminiziden dienen.

Deren Messung wird sogar noch schwieriger, da das geltende Strafrecht hierzulande diesen Straftatbestand «nicht kennt», wie die Staatsanwaltschaft Luxemburg gegenüber L'essentiel mitteilt. In einem von der gerichtlichen Justizbehörde übermittelten Dokument empfahl das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE) dem Großherzogtum, «eine Definition des Feminizid zu schaffen, eine umfassende Datensammlung durchzuführen und darauf zu achten, dass die Geschlechterdimension sichtbar ist».

Infolge des mutmaßlichen Verbrechens mit Todesfolge, das sich vergangene Woche ereignete, fragte sich die DP-Abgeordnete Carole Hartmann nach den Gründen, deretwegen «Mord in der Ehe» vom luxemburgischen Recht nicht erfasst wird. Auf Anfrage von L'essentiel erklärte das Justizministerium, es sei «nicht vorgesehen, einen spezifischen Straftatbestand zu schaffen». Es sei aber ein Gesetzesentwurf in Vorbereitung, der «einen erschwerenden Umstand für Verbrechen und Vergehen vorsieht, die an einer Person aufgrund ihres Geschlechts begangen werden».