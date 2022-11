Luxemburg : Fenster kracht auf Arbeiter – drei Verletzte

Am Mittwochmorgen ist auf einer Baustelle in der Luxemburger Rue de Commerce ein Arbeiter unter ein großes Fenster geraten. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilt, habe gegen 11 Uhr ein 5 auf 3 Meter großes Fenster ausgewechselt werden sollen – an Saugnäpfen befestigt sei es mit einem Kran angehoben worden. Als das Fenster sich einige Zentimeter über dem Boden befunden habe, hätten sich die Saugnäpfe gelöst: «Das Fenster kippte nach vorne und ein Arbeiter wurde mit beiden Beinen unter dem schweren Fenster eingeklemmt», so die Police Grand-Ducale.