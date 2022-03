Doppelgängerin : «Fergie ist mein zweiter Vorname»

LUXEMBURG – Natascha Bintz ist Fergie, der Sängerin von den Black Eyed Peas, wie aus dem Gesicht geschnitten. Nun nimmt sie an einer TV-Show teil.

«Seit ich auf dem Lyzeum bin, verwechselt mich jeder mit Fergie», erzählt Natascha Bintz. «Fergie ist mein zweiter Vorname.» Ihre Doppelgänger-Fähigkeit will sie sich jetzt auch vom Fernsehpublikum bescheinigen lassen. Am Samstag ist das Model zu Gast in der französischen Castingshow «Qui sera le meilleur sosie?» («Wer ist der beste Doppelgänger?»). Die Sendung wird am 27. Januar auf TF1 ausgestrahlt.

Es wird nicht das erste Mal sein, dass Natascha im Rampenlicht steht. Im Alter von 17 Jahren hat sie erstmals an einem Modelwettbewerb teilgenommen und einige weitere folgten. «Die besten Erfahrungen habe ich 2010 bei der Wahl zur ‚Miss Tourism Queen of the Year‘ in China gemacht. Ich hatte die Möglichkeit, Leute aus allen Teilen der Erde kennenzulernen. Ich liebe es zu reisen!», sagt das luxemburgische Model.

In den vergangenen Jahren hat sie ausreichend Kontakte gesammelt, um im Großherzogtum und im Ausland Events auf die Beine zu stellen. «Ich bereite für März ein Défilé im Cercle Cité vor. Etwas zu organisieren, macht mir Spaß. Die Arbeit als Model ermöglicht es mir, sowohl auf dem Laufsteg als auch hinter den Kulissen Erfahrungen zu sammeln», erzählt sie. Natascha hat außerdem schon in verschiedenen Filmen mitgespielt, unter anderem in der luxemburgischen Produktion «Les fameux gars», der im März herauskommt. Am Samstag wird sie wieder ihr Schauspieltalent vor Publikum beweisen können, diesmal in der Rolle einer Star-Sängerin.