Tourismusflaute: Ferien schon geplant? Dieses Land zahlt Urlaubern Geld

Erst die Pandemie, jetzt die steigenden Preise für Langstreckenflüge – die Tourismusbranche hat es zurzeit nicht überall leicht, doch die Not macht in manchen Ländern erfinderisch. Während andere Länder Einreisende zur Kasse bitten, möchte Taiwan diese sogar mit Geld anlocken, wie der Premierminister Chen Chien-jen am Donnerstag ankündigte.