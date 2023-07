Luxemburg: Ferien...und viel Verkehr warten am Wochenende auf Dich

Und wirklich waren ein Jahr zuvor auf diesen beiden Autobahnen absolute Spitzenwerte des Verkehrsaufkommens zu verzeichnen. Zwischen Belgien und Luxemburg registrierte die Straßenbauverwaltung am 16. und 17. Juli 2022 jeweils 34.353 bzw. 29.966 Fahrzeuge, in der Gegenrichtung waren es nur geringfügig weniger. Auf der A3, wo die Bauarbeiten seit Jahren andauern, seien an beiden Tagen auf der Höhe von Bettemburg über 92.000 Fahrten in Richtung Frankreich verzeichnet worden. Und auch in diesem Jahr müssen Autofahrer dort wieder eine Fahrbahnverengung passieren.