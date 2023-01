Luxemburg : Ferieneffekt? – Grippe- und Coronafälle sind rückläufig

Ebenfalls abwärts ging es bei den Covid-Fällen: 1276 Neu- und Reinfektionen verzeichnete die Santé zwischen den Feiertagen, mit 2729 Fällen in der Woche davor waren es noch mehr als doppelt so viel. Allerdings sank auch die Zahl der Tests im Wochenvergleich drastisch. Waren es in KW 51 noch 9684 Tests, sind in der nun betrachteten Woche nur noch 5331 PCR-Tests durchgeführt worden. In der Woche vor Weihnachten fielen also 28,18 Prozent der Tests positiv aus, in der Woche danach 23,94 Prozent.