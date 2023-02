Luxemburg: Ferienjobs können bei Vorstellungsgesprächen den Unterschied machen

In Luxemburg können während der Schulferien bis zu 2 Monate pro Jahr in einem bezahlten Job erste berufliche Erfahrungen gesammelt werden.

In vielen Unternehmen und Gemeinden haben die Einstellungsverfahren für Ferienjobs bereits begonnen. Florane Giolat, Kommunikationsbeauftragte bei Moovijob, erklärt gleich zu Beginn: «Ferienjobs sind sehr wichtig für Schüler und Studenten, denn sie ermöglichen einen ersten Schritt in die Arbeitswelt.» Ob zur Studienfinanzierung oder zur Berufsfindung, diese Erfahrungen «können bei zukünftigen Vorstellungsgesprächen eine große Hilfe sein», ergänzt Florane Giolat.

Für die Auswahl eines Ferienjobs hat die Expertin ein paar Tipps parat: Am besten suche man sich etwas, was zum Studium passt. Wer noch nicht sicher sei, in welche Richtung es später gehen soll, könne es bei der Gelegenheit herausfinden und sich in verschiedenen Branchen umschauen.