Gegenüber «Bunte» verrät die Musikerin (im Bild zu sehen mit ihrem Verlobten Roman Weber), dass ihre Kleine per Not-Kaiserschnitt zur Welt kam. Der Grund: Schwangerschaftsvergiftung. «Im Nachhinein weiß ich, dass ich in den letzten Monaten Anzeichen einer möglichen Präeklampsie hatte, es wäre ratsam gewesen, genauer nachzuforschen», so Brandao jetzt.