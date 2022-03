Saarland : Fernsehduell von Hans und Rehlinger vor Landtagswahl

SAARBRÜCKEN – Die Spitzenkandidaten von CDU und SPD werden am morgigen Donnerstag in einem Rededuell gegeneinander antreten. Übertragen wird es im SR.

Gut einen Monat vor der Landtagswahl im Saarland treffen am Donnerstag (20.15 Uhr) die Spitzenkandidaten von CDU und SPD in einem Fernsehduell aufeinander. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) tritt im vom Saarländischen Rundfunk übertragenen Rededuell gegen Vizeregierungschefin und Landeswirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) an. Beide Parteien bilden im Saarland derzeit eine grosse Koalition. Am 27. März wird ein neuer Landtag gewählt.